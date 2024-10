Arhitektuurimuuseum avab Paides näituse

Ka tänase nimega Paide Muusika- ja Teatrimaja esindab sama ajastut – postmodernistlik hoone valmis 1987. aastal. Kultuurimaja projekteeriti tollases Eesti Maaehitusprojektis 1984-85. Projekti autor on arhitekt Hans Kõll, konstruktorina töötas kaasa Rein Üts. Fassaadi roosakna vitraaži kavandas kunstnik Kaarel Kurismaa. Kultuurimaja unikaalsed interjöörid on sisearhitektide Tiiu Pai ja Taimi Rõugu looming, vitraažid kunstnik Kalev Roometilt.

Eesti arhitektuuriloos on 1980.–1990. aastatel ehitatud postmodernistlikke elamuid uuritud peamiselt arhitekti praksise või ehituslike suundumuste kirjeldamise kaudu, see on esimene laiemale publikule suunatud ülevaatenäitust eramutest. Näitus baseerub Triin Reidla 2020. aastal Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse osakonnas kaitstud magistritööl “Nii kole maja! Postmodernistlikud elamud ja nende väärtustamise problemaatika”.