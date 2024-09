Loomakaitseselts on hädas Käru kassikolooniaga

Käru kassikolooniast on mõned kassipojad juba päästetud.

Eesti loomakaitse selts on asunud koguma annetusi, et likvideerida Käru kassikolooniat. Seltsi teatel elavad Käru alevikus tänavakassid, keda toidavad kohalikud vanatädikesed. Kasside arvukus on kontrolli alt väljunud ning koloonia paljuneb jõudsalt.