Olümpiamängud panid lapsed mitmel alal proovile

Olümpiamängude korraldaja Taiga Laur ütles, et koolil on olnud tava korraldada kooliaasta alguse liikumisnädalal olümpiamänge ja teha seda nii, nagu see päriselt käib. «Mängud algavad piduliku paraadrongkäiguga, õpilastel on maade sildid, keda nad esindavad, igaühel omad lipukandjad ja kaasas maskotid. Tseremoonial on aukohal olümpialipp ja Imavere kooli lipp,» selgitas ta.