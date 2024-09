KAUA VÕIB: Ühel maanteelõigul langeb puid liigagi tihti teele

Käru tuletõrje seltsi vabatahtlik Elari Hiis ütles, et möödunud reedesed tugevad tuuleiilid viisid vabatahtlikud Käru päästjad taas just sinna samale 73. kilomeetrile. Seda lihtsal põhjusel, et nende komando on kõige lähemal sündmuskohale. "Sõitsime sinna sel päeval mitte ühe, vaid lausa kaks korda," täpsustas ta.