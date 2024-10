Eesti ETNO ja Noorte ETNO Ringreisid toovad noorusliku pärimusmuusika Eestimaa lavadele

Eesti Pärimusmuusika Keskuse programmi- ja haridusvaldkonna juhi Margit Kuhi sõnul on nende ringreiside suurim kasu noortele muusikutele laiaulatusliku lava- ja bändikogemuse andmises. “Võimalus teha koostööd rahvusvaheliste muusikutega arendab nende erialaseid oskusi ja enesekindlust. Kümne aasta jooksul on ETNO ringreiside viljadeks kujunenud mitmed uued bändid, kes on oma teekonda alustanud just nende ringreiside kaudu ja võitnud järjest rohkem kuulajaid, sütitades ja süvendades pärimusmuusika vastu huvi,” lisas Kuhi.