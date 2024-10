Rattaralli virtuaalsõidud paelusid hulka inimesi

Virtuaalsõitude korraldaja Tauri Must Türi rattaklubist sõnas, et luureandmete põhjal on alust arvata, et tegelik distantside läbijate hulk oli veelgi suurem, aga kõik osalejad oma tulemusi korraldajale ei edastanud. S”ee valmistab meile ainult suurt rõõmu, et inimesed käisid sõitmas ja tundsid huvi, kuidas tähistatud rajad kulgevad,” avaldas ta. „Nii mõnigi kohalik mainis, et pole varem teatud teedel sõitnud või piirkondi külastanud.”