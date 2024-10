Paide notar: kinnisvara ostmisel järelmaksuga tuleb olla tähelepanelik

Kinnisvara müümisel järelmaksuga tuleb ette juhtumeid, kus osapooled teevad omavahel kokkuleppe kinnisvara eest tasumise osas ja lepivad kokku, et notari juurde minnakse alles siis, kui kogu summa on müüjale tasutud. „Selline lahendus on aga ostja jaoks väga riskantne, sest ostja ja müüja vahel ilma notarita sõlmitud müügileping on õigustühine ei anna ostjale mingit õigust nõuda müüjalt kinnisvara omandiõiguse üleandmist,“ toonitas Põtter. „Ostja saab selle paberiga ehk tõendada, et on müüjale raha maksnud, kuid ainus, mida müüja pahatahtlikkuse vastu teha, on nõuda makstud raha tagastamist. Kinnisvara omanikuks jääb ikkagi müüja, sest omanik on see, kelle andmed on kantud kinnistusraamatusse.“