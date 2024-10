Kui eelmisel nädalal said Paide muusika- ja teatrimaja juures asuva bussipeatuses bussi ootavad inimesed rõõmustada, et saavad ilmastikuolude eest vastpaigaldatud ootepaviljoni varju pugeda, siis juba loetud päevad hiljem on paviljoni üks küljepaneel mõranenud.