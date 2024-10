Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva keskpäeval paistis päike, kuid sooja oli kõigest üheksa kraadi. Börsil oli elektrihind üheksa senti kilovatt-tunnist. Imaveres päikesepargi avamisel teatas Eveconi juht Karl Kull, et need on elektri tootmiseks väga head tingimused. Imaverre rajatud päikesepargi võimsus on 15,5 megavatti. Kull selgitas, et sellest energiakogusest jätkub 2500 majapidamise elektrivarustuseks. Päikesepaistelisel ajal on võimalik selle elektrikogusega panna korraga tööle 15 000 veekeedukannu.

* Piret Eensoo ja Maarika Männil keskkonnaametist tutvustasid esmaspäeval Wittensteini tegevus­muuseumis Paide õpilastele seeni looduslähedase näituse abil ning viisid läbi programmi «Seente mitmekesisus ja tähtsus». Ettepanek näituseks tuli muuseumilt ja keskkonnaameti töötajad hakkasid mõttest kinni, sest sügis on just õige aeg teha seentemaailmaga tutvust. Maarika Männil ütles, et suurema osa aastast inimesed seeni ei näe, sest need on lihtsalt maapõues oma niidistikus peidus. «Alles suve teine pool ja sügis on aeg, kus me saame nende mitmekesisusest ja liigirikkusest aimu,» lausus ta.