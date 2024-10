Sügis on paljude aiaomanike jaoks see aeg, mil aed ette valmistada järgmiseks kevadeks. Nii on see ka Kirna mõisas, kus viimastel päevadel on mulda pandud tuhandeid tulbisibulaid ning peenraid taas põnevamaks kujundatud. Lisaks tubisibulate mulda pistmisele on sel sügisel mõisapargis ette võetud veelgi suuremat sorti mullatööd.