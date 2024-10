KARM TÕDE Turvavarustuseta laps saab õnnetuses kõige rohkem viga

Valmsen märkis, et eriti kurvaks teeb sealjuures tead asjaolu, et ka lapsed ise räägivad sellest näiteks lasteaias eakaaslastele või õpetajatele. "Seetõttu suuname sel kuul oma erilise tähelepanu eelkõige Järvamaa lasteaedadele, kus kontrollime laste sõidutamise ohutusnõuetest kinnipidamist," hoiatas ta.

Siinkohal tuletas Valmsen meelde, et lapse süles sõidutamine autos on keelatud. "Turvaseadmeid kasutamata on laps autos täiesti kaitsetu. Sama kehtib ka väikelapse kohta, keda sõidutatakse suuremale lapsele mõeldud turvavarustusse paigutatult või kinnitatakse ainult turvavööga," lausus ta.

Kui lapse pikkus ei võimalda teda sõidukis kinnitada turvavöö tootja nõuetele vastavalt, tuleb Valmseni sõnul lapse sõidutamisel kasutada tema pikkusele ja kaalule sobivat turvaseadet. "Aga ka see tuleb turvavarustuse tootja määratud nõuete kohaselt kinnitada," rühutas ta.

Eeva Valmsen ütles, et meeldetuletamist vajab ka seik, et seljaga sõidusuunas paigaldatud turvaistet või -hälli ei tohi lapse sõidutamisel paigaldada istekohale, mis on varustatud rakendusvalmis esiturvapadjaga. Ka seda kiputakse unustama ning turvareegel jäetakse tähelepanuta ennekõike lapsevanema mugavuse ja ettekäändel.

Fakst on see, et kinnitamata või nõuetele mittevastava turvavarutusega laps võib saada avariisse sattumisel ohtlikult viga. Füüsikaseaduste kohaselt lendavad auto pidurdamisel lahtised esemed, aga ka laps, suurel kiirusel ettepoole ning halvimal juhul läbi klaaside. Mis sellise olukorraga kaasneb, on juba kõigile selge.

Eeva Valmseni sõnul tuleb igal juhul ohuolukordi ennetada. Lapsevanemate mure on tagada lapsele turvaline auotosõit olles nii kaasliiklejaile ning ka lapsele sellega eeskujuks.

