Usin säilitaja võib jõuludeni kodumaiseid õunu süüa

Piia ja Meelis Tiigemäe kogemused õunte ületalve säilitamisel põhinevad isiklikel kogemustel, mida nad on aastatepikkuse õunakasvatuse käigus kogunud. «Tõsi, tavainimesed ei saa päris selliseid tingimusi, nagu meil kodus, järele teha. Meie oleme eelmise hooaja õuntega ka järgmise saagini välja venitanud,» ütles Piia Tiigemäe. «Aga kui esmased ja olulisemad nõuded õunte hoiustamiseks on täidetud, on juba ka hästi ning jõuludeni peaks siis kindasti välja vedama.»