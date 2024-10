Maakooli andeka õpilase nimi selgub peatselt

Kui näitlejapreemia saaja nimi on juba teada, siis õpilaspreemia konkursile oli aega kandidaate esitada veel selle teisipäevani. Väätsa kooli direktor Anneli Mand (pildill) sõnas, et tänavu laekus avaldusi neljast maakoolist ja esile tõsteti kuue tubli noore nime.

Kui kokkuvõttes oli konkursist osavõtt aktiivne, siis avaldusi võinuks Mandi hinnangul tulla rohkemgi. Et maakonnas on nii mõnigi kool muutunud üheksaklassilisest kuueklassiliseks, tähendab see Mandi selgitusel seda, et eelmistel aastatel osalenud koolidest tänavu taotlusi enam ei tulnud.