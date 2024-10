Maamaksu tõsta või langetada? Iga omavalitsus kõnnib omapäi

Kui Paide linn 2022. aasta lõpus maamaksu tõstis, mäletame kõik seda virtsatraktorit, mis raekoja ette volinike akna alla sõitis, et põllumeeste arvamus sellest oleks üheselt arusaadav. Nüüd on aeg edasi läinud, kõik maad on riik ümber hinnanud ning pärast ligi paarikümneaastase vahega praeguse turuväärtusega vastavusse viinud.