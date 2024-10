Politsei hoiatab – petukõned on sagenenud

Esmaspäeval sai 84-aastane naine petukõne, milles väideti, et naise tuttav on sattunud haiglasse ja ravi jaoks vajatakse raha. Proua andis petturile oma kodu uksel 4000 eurot. Teisegi sarnase kõne sai nädala alguses vanem naine, kellele väideti, et tema tütar sattus avariisse ja kiirelt on vaja raviks raha ning haiglasse vahetusriideid. Murelik ema pakkis kiirelt tütre riided kokku ja andis need koos 2000 euroga petturile.