GALERII Vaata, kuidas avati uus Paide kohtu- ja riigimaja

“On hea meel, et riigi investeeringute toel on väärikas hoone saanud uue hingamise, töötajad kvaliteetse töökeskkonna ja Paide inimesed võimaluse mugavalt asju ajada ühes kohas. Riigimajja saavad koonduda riigi erinevad teenusepakkujad,“ sõnas rahandusminister Jürgen Ligi.

"1711. aastast ehitama hakatud ja 1789. aastal valmis saanud kreisikohtu hoones jätkub tänasest kohtupidamine, aga tähelepanuväärne on minu arvates ka noore Eesti Vabariigi hariduspüüdlus ja pärast vabadussõda selle maja koolina kasutusele võtmine," kinnitas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. "Mul on alati hea meel, kui riikliku tähtsusega kultuurimälestis on kasutuses, mitte ei seisa tühjalt," lisas Pakosta.