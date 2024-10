Teenekad haridustöötajad valiti elutööpreemia nominentide sekka

Seoses eestikeelsele haridusele üleminekuga on tänavune gala eriti tähenduslik, tuues tähelepanu keele ja kultuuri väärtustamisele hariduses. Kuna tänavu on ka Euroopa kultuuririkkuse aasta, kohtuvad gala programmis mitmekesised muusikastiilid ning Eesti kohaliku kultuuri elemendid. Esinejateks on Jõhvi gümnaasiumi õpetaja ning tantsustuudio Dance Box juhendaja Natalja Šabartšina õpilased ja Joel Remmel Trio, Maarja-Liis Ilus, Ant ning Genka. Õhtujuhtideks on näitleja Evelin Võigemast koos oma tütre Loviisega. Gala moto on “Õpetades homset” ning piduliku õhtu lavastajaks on Veiko Tubin.