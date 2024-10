Hiiekalendrisse mahtus ka killuke Järvamaad

Lisatud on muistne ruunikalender, mis võimaldab kuu kõvade ja pehmete aegade järgi oma tegemisi paremini kavandada. Muuhulgas tutvustab kalender vanu pühade ja kuude nimesid. Nii näiteks saab trükisest teada, et aasta 10. kuu on maakeeles pori-, halla-, hinge-, hingede-, koolja-, kolletamis-, kosja-, kuulu-, lehelangemis-, leheminegi-, lehevarisemis-, orja-, paatrõhelme-, rehe-, rooja-, räisä-, räüsä-, rühhe-, surma-, sügise- ja vihmakuu.