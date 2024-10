Järvalased võtavad ette Saaremaa ralli

„Võistlejate rivi sai pikk ja äge ning väga positiivne on näha noori proovimas Rally2 autot. Võistlustrass koosneb tänavu suuresti traditsioonilistest Saaremaa katsetest. Esimene päev on asfalti rohkem, kui tavaliselt ning reede õhtul sõidetakse Oriküla katset paarisrajana, mees-mehe vastu. See tähendab, et Kuressaare linna vahel tänavu rallit ei sõideta. Võistluse avamine ja lõpupoodiumi on nagu ikka Kuressaare keskväljakul, kuid autasustamise viime läbi laupäeva õhtul Kuressaare Spordikeskuses ralli järelpeo raames. Ma usun, et tulemas on põnev võistlus,“ sõnas Saaremaa Rally võistluste juht Rasmus Uustulnd koduste meistrivõitluste hooaja viimase etapi eel.

„Esiteks olen väga tänulik oma toetajatele, et me saame sel aastal Rally2 auto ära proovida ja teha seda omale ikkagi piisavalt tuttaval rallil. See on hea võimalus Rally2 auto kiirusest aru saada, sest järgmine aasta ootab meid WRC2 ees ja siis on sinna lihtsam peale minna. See, et seda teha Eesti meeskonna alt koostöös RedGrey ja LightGrey meeskondadega tundus loogiline. LightGrey on noorte meeskond, mille all Saaremaa sõitmas ka Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk. Tuleb äge võistlus ja ootan juba väga,“ sõnas Romet Jürgenson Rally2 debüüdi eel.Kui EMV2 ja EMV3 klassides on tänavused meistrid juba selgunud, siis klassis EMV4 on veel medalid jagamata ja meistritiitli võimalus veel neljal võistluspaaril, kes kõik ka hooaja viimasel etapil kohal, teiste seas ka Karl-Markus Sei koos oma Paidest pärit kaardilugeja Martin Leotootsiga (Peugeot 208 Rally4).