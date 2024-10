Järvamaalt saab alguse maastikumaraton

Maratonirada viib osaleja läbi Eesti kaunite ja puutumatute metsade ja rabamaastiku. Samavõrra, kui jooksuvõistlus, on see ka ekspeditsioon läbi metsase Eestimaa kõnnumaa. Seekordsed jooksud toimuvad tavapärasest erineval rajal – Aegviidule lähenetakse lõuna poolt! Rada algab Tammsaare “Tõe ja Õiguse” tegevuspaigast Albu vallas ja lõpeb Kõrvemaa Maastikukaitseala keskuses Aegviidus.

Maastikumaratoni rada kulgeb valdavalt kitsastel metsaradadel ja pinnasteedel, kuid esineb ka ebatasaseid ja alustaimestikuga lõike, mis panevad vaimu tõsiselt proovile. Raja kergeimad ja ühed ilusaimad lõigud on Kodru raba ja Kakerdaja raba läbivad laudteed. Kõrgustevahed ei ole Eestile kohaselt suured ja need moodustuvad põhiliselt jääajast pärit küngastike ületamisest. Rada on tähistatud lintide, noolte ja RMK matkaraja tähistega. Kõik osalejad saavad alla laadida raja GPS andmed. Rada on avatud 7,5 tundi, mis tähendab, et seda võib läbida ka hoogsa matkana.