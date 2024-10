Türi rannajalgpalluril sai täis sada koondisekohtumist

Marmor debüteeris rannakoondises 2011. aastal maavõistlusmängus Soome vastu, kus ta sai kirja ka oma esimese värava. Praeguseks mängitud 99 kohtumise jooksul on koondises kaptenipaela kandev Marmor löönud kokku 58 väravat.

Klubijalgpallis alustas Marmor oma karjääri Lelle SK ridades, hiljem on ta kandnud Pärnu JK Tervise, Tallinna FC Flora, FC Valga ja Tallinna FC Levadia särki, viimast esindas ta nii esiliigas kui Meistriliigas. Aastal 2009 krooniti Marmor Levadias kolmekordseks Eesti meistriks ning samal aastal sai ta maavõistlusmängus Walesi vastu kirja debüüdi Eesti meeste koondises.

Pärast profikarjääri lõpetamist – 2009. aastal – liitus Marmor SK Auguriga, kellega võistles nii saali- kui rannajalgpalli meistrivõistlustel. Ta on meeskonna ridades kroonitud rannajalgpalli kuuekordseks Eesti meistriks, neljakordseks Superkarika võitjaks ja kaheksakordseks karikavõitjaks. Kolmel korral on ta valitud Eesti parimaks rannajalgpalluriks ning kahel aastal on ta teeninud nii Meistriliiga suurima väravaküti kui Meistriliiga ja Balti liiga parima mängija tiitli.*