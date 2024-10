Vargamäe noortõstjate sügishooaeg algas edukalt

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin sõnas, et nende klubist osales võistlusel kuus noort, kellest viis tulid meistriteks. Tüdrukud olid ka klubide arvestuses parimad.

Ahti Uppin kinnitas, et sügisel alustatud treeningud hakkavad noorte puhul tasapisi vilja kandma. „Hooaja algus tõi küll hulga meistritiitleid, kuid treenerina ei saa tulemustega rahule jääda,” märkis ta. „Tõsine töö ootab meid veel ees, et tõestada, kes meist on aasta kokkuvõttes parimad.” (JT)