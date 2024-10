Ansambel Paradoks teeb viimase mürtsu

Tänavu möödub ansambli Paradoks sünnist 45 aastat. See 1979. aastal alustanud Paide noortebänd saavutas 80-ndatel suurt edu ning tõi tantsu- ja kontserdisaalidesse sadu fänne, et rokkida kaasa «Ära möödu must lähedalt» surematutele kitarririffidele ja imetleda meeste kadestamisväärset look’i oma nahkade, neetide ja soengutega.