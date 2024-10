Järvejooksud tüürisid lõpule

Ka sarja peakorraldaja, Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring nentis, et tänavu on sarjas olnud väga rahulik ja kuigi avaetappidele sattus ka uusi inimesi, käivad üldiselt järvejooksudel ikka ühed ja samad inimesed. «Võib-olla hakkab sellises formaadis liikumissari ka end ammendama,» pakkus ta. «Meil on ju aastate jooksul maakonnas katsetatud nii liikumisürituste sarja, rull­uisutamise kui ka rattasõiduga. Nüüd on need kõik kadunud või oma traditsioonilist toimumisformaati muutnud.»

Ühel keskmisel järveäärsel jooksuvõistlusel arvestasid korraldajad tänavu nii 90–100 osalejaga. Kõige rohkem kaasalööjaid oligi seekordse sarja avaetappidel – mai alguses jooksis Käravetel 111 ja mai keskel Preedikul 101 inimest. «Lootsime, et ka 13. juuni Paide tehisjärve jooks tuleb rohkete osalejatega, kuid pidime tõdema, et suvel inimesed eriti joosta ei taha või ei sobinud neile kuupäev,» avaldas Maaring. «Samuti on tulnud välja, et paljudele huvilistele on meie sarja distantsid liiga lühikesed ja selleks ei vaevuta teise maakonna otsa sõitma. Olgu öeldud, et kõige lühem on meil Valgehobusemäe juures olev Mägede järve jooks, mille distants on 800 meetrit.»