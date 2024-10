Tuntud muusikud tähistavad veerandsadat lavaaastat

Rein Rannap ja Maarja on teinud nüüdseks koostööd juba 25 aastat. Sajad kontserdid rohkele ja alati rahulolevale publikule pole vajanud kunagi suuremat reklaami. Olgu tegemist esinemisega suurel vabaõhukontserdi või privaatsemale seltskonnale, hinnaalandust kunagi ei tehta ning publik on alati rahul. Reinu imelised laulud ja atraktiivne esinemislaad ning Maarja tunnetus ja vokaalne võimekus teevad igast kontserdist erilise sündmuse. Sest neil, sageli improviseerivatel muusikutel, kõlavad tuttvad viisid iga kord pisut teisiti. Duo lavaline üksteisemõistmine on harukordne ning innustab mõlemat iga kord maksimaalselt pingutama. Ja nii nad naudivad igat koosesinemist ise, ja loomulikult tajub ja jagab seda vaimustust ka publik.

Rannapi laulud on publikut hullutanud juba ligi pool sajandit, ja neid esitava paljud spolistid ka täna, kuid need viisid on viimastel aastakümnetel saanud uue hingamise just eeskätt tänu koostööle Maarjaga