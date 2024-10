Paide ringrajaneiu sõitis end hooaja kokkuvõttes poodiumi piirimaile

“Kevadel ütlesin, et keegi meie noortest sõidab 600sega Audrus välja aja 1.16 ja Hugo seda tegigi. See näitab, et MiniGP-s ja 300-ste klassis sai noortele tugev alus laotud ning 600stele üleminek on olnud sellele tööle loomulik jätk.”