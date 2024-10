Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänavu möödub ansambli Paradoks sünnist 45 aastat. See 1979. aastal alustanud Paide noortebänd saavutas 80-ndatel suurt edu ning tõi tantsu- ja kontserdisaalidesse sadu fänne, et rokkida kaasa «Ära möödu must lähedalt» surematutele kitarririffidele ja imetleda meeste kadestamisväärset look’i oma nahkade, neetide ja soengutega. Sel laupäeval tulevad Paradoksi mehed taas üheks õhtuks kokku, et tähistada tehtut ja saavutatut ning kinkida fännidele – kuid vahest ka iseendale – veel üks kontserdielamus. Täies koosseisus pole Paradoksi aga enam kunagi võimalik laval näha, sest lahkunud on nii trummar Kuldar Eller, kitarrist Jaan Reim kui ka solist Peeter Kirss. Alles jäänud liikmed Andrus Särev ja Enno Rõõs lubasid kord «poiste» haudade juures, et teevad veel ühe mürtsu ning nüüd nad oma lubaduse täidavadki. Kuigi lahkunud muusikuid lihast ja luust laval enam ei näe, on nad kohal videote ja fotodena. Tühje kohti laval täidavad paradokslaste muusikutest pojad ja nende bändikaaslased. Kontserdi eestvedaja, Paradoksi klahvimees Enno Rõõs ütleb, et kuigi klaverit või süntesaatorit mängib ta praegu väga harva, peamiselt ainult jõulude ajal, pole üle pika aja taas lavale minna väga suur eneseületus. «Eks proovi peame ikka tegema, aga kõik partiid on enam-vähem lihasmälus olemas,» lausub ta.