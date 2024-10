Väätsa lapsed näitavad, millega nad vabal ajal tegelevad

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et näitusel on vaatamiseks välja pandud 11 tööd, mille seas on nii joonistusi kui ka maale. "Seekord andsime lastele endile võimaluse valida, millised tööd nad näitusele saadaksid. Mõned pildid on valminud juba mitu aastat tagasi, aga on ka päris uusi töid," selgitas ta.