Tallinna-Tartu bussireisijate arv kasvas üle poole miljoni

Käesoleva aasta üheksa kuuga on Tallinn-Tartu bussiliinil sõitnud 100 000 reisijat rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Reisijate kogunumber erinevate ühistranspordi liikide võrdluses näitab, et pikematel vahemaadel liikumiseks eelistatakse aina enam bussi. Bussiettevõtte hinnangul on tajuda tendentsi, et linnadevaheliseks liikumiseks eelistatakse bussi ka sõiduauto kasutamisele.