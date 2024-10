Vabaühenduste esindajale pakutakse tasuta tööd

Sihtasutuse Järvamaa nõukogu esimees Sulo Särkinen kommenteeris, et juba Järvamaa omavalitsuste liidu likvideerimisel lepiti kokku, kuidas nõukogu moodustub, kui suur see on, mitu liiget ja kes on liikmed. Iga kohalik omavalitsus saadab kolm esindajat.

"Senine Türi esindaja Kaspar Tammist astus tagasi ja uut inimest otsimegi tema asemele. Leiame, et uut inimest on kõige õigem otsida avaliku konkursi teel, sest vabaühendustel pole Järvamaal katuseorganisatsiooni või muud ühendavat kogu. Eeldame et see inimene on seotud mõne Türi valla vabaühendusega, aga kandideerida võivad inimesed ka mujalt valdadest," ütles Särkinen.