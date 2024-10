Paides algavad vesiaeroobika treeningud

Vesiaeroobika tundide eestvedaja Eda Vahtra selgitas, et vesiaeroobika parandab vastupidavust ja tugevdab lihaseid. "Samal ajal põletab vees liigutamine tõhusalt ka kaloreid nibng vormib keha loomulikul teel," sõnas ta.

Sugugi mitte vähem tähtis pole Vahtra hinnangul vee stressi maandav, lõõgastav ja masseeriv toime. "Hea on seegi, et vees liikumine sobib igas vanuses ja füüsilises vormis inimestele. Vesi ei koorma liigeseid ning vees on liikumine kergem kui kuival maal," lausus ta.