Metsaelanikele kogutakse tõrusid, loomaaiaasukatele kõrvitsaid

Idee on alguse saanud pikast koostööst Järvamaa jahimeestega. Noorkotkad ja kodutütred on aastaid käinud koos jahimeestega laagris ning õppinud seal nii metsloomade, jahieetika kui ka jahinduse kohta. Suvel toimunud skautlike oskuste õppusel valmistasid kõik laagris olnud noored ja täiskasvanud enam kui kakssada vihta, mis samuti metsloomadele lisasöödaks lähevad.

Üleskutse on mõeldud kõigile, kel soov panustada metsloomade talvisele toidulauale. Seejuures panevad malevlased tõrukorjajatele südamele, et kokku saaks kogutud vaid tammetõrud ja nende sekka ei satuks prahti ega muud, mis võiks hiljem tõrusööjaid ohustada. Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor Urmas Piigert ütles eelmise nädala teises pooles, et Türil asuvasse maleva staapi pole suuri tõrudega täidetud kotte veel toodud, ent kampaaniasse on omapoolse panuse andnud Türi lasteaia lapsed. Tõrusid kogutakse staabis kuni 31. oktoobrini tööpäevadel kell 8–11.30 ja 12.30–17. Kogumispäevi ei toimu 15. ja 16. oktoobril. Täiendavat teavet jagab Urmas Piigert (717 9717; 525 3860, urmas.piigert@kaitseliit.ee).