Turvavarustuseta laps saab õnnetuses kõige rohkem viga

Alanud nädalast kontrollivad politseinikud Paides autodes kasutatavat laste turvavarustust. Kurb tõde on see, et juba esimesel päeval tuli kolme lapsevanema suhtes menetlus algatada, sest sõidukis polnudki lapsele turvavarustust. Selline karm eksimus ei ole millegagi vabandatav.