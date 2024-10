Türi jazziklubi juhatab uue hooaja sisse

Peedu Kass on hinnatud bassist nii Eesti kui ka Euroopa jazzimaastikul. Tema mängu kuuleb järjest enam ka heliplaatidel väljaspool kodumaad. Ta on kirjutanud muusikat sümfooniaorkestrile, lühifilmile ja mitmetele jazzansamblitele ning tema pillimäng kõlab rohkem kui 20nel plaadil. Kontsertreisid on viinud teda pea kõikjale Euroopa- kui ka USA, Kanada ja Austraalia publiku ette. Kriitikute sõnul on kontrabass tema kätes palju enamat kui lihtsalt saatepill. 2010. aastal ilmus tema esimene autoriplaat „Home“ ning aastal 2012 juba teine kauamängiv „Armada“. Tema viimane plaat „Peedu Kass Momentum“ ilmus aastal 2016 ning oli ühtlasi nomineeritud Eesti Muusikaauhinnad 2017 „Aasta jazzalbum“ kategoorias. Ta on pälvinud Elioni Noore Jazzitalendi preemia (2010), võitnud Grand Prix' konkursil Sony Jazz Stage (2006) Riias ning ansambliga Peedu Kass Momentum pälvinud Aasta Jazzansambli tiitli (2017). Ta on lõpetanud Sibeliuse Akadeemia magistrantuuri (2014) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia jazzmuusika osakonna bakalaureuseõppe (2011), lisaks sellele tudeerinud ka Aarhusi Kuninglikus Muusikaakadeemias, Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias, Helsingi Metropolia kõrgkoolis ja Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis. Peedu Kass on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.