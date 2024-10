Hariduspreemiaid jagus kooli ja lasteaeda

«Teie töö pole olnud kunagi lihtne, ent see on ääretult oluline. Viimase aasta jooksul on valla haridusmaastikul toimunud mitmeid muutusi, mis pole kellelegi lihtsad olnud. Kuid just teie olete need, kes on sel keerulisel ajal hoidnud stabiilsust ning säästnud lapsi. Aitäh, et hoolite, et olete tugevad ka siis, kui väljakutsed on suured,» rääkis vallavanem Sulo Särkinen oma tervituskõnes.