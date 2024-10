Rimi Paide supermarketiga on hetkel lood just sedasi

2023. aasta märtsis kirjutas Järva Teataja, et valminud on Paide linna Puuvilja tänava Pärnu-Rakvere maantee äärsete kinnistute ning nende lähiala detailplaneering. Kui Paide linnavolikogu planeeringu oma märtsikuu istungil vastu võtab ja pärast avalikku väljapanekut kehtestab, on uuele Rimi kaupluse ehitusele roheline tuli antud.