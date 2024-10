Helmi Tohvelmani nimelise auhinna laureaat: See, kui inimesed saalist lahkuvad, ei ehmata mind

"See, mida ma teen kunstnikuna ja see, kui ma näitlejana osalen kellegi lavastuses, need asjad põimuvad ja sedalaadi mitmekesisus ongi see, mida ma kõige rohkem väärtustan selles hetkes, kus ma praegu olen," ütles Saaremäel tänavu jaanuaris kultuurisaates OP. Nii on Saaremäel koostööd teinud näiteks Florian Wahliga ning nende ühislooming "Scream Box" Kanuti Gildi saalis mõjus mingile osale publikust kindlasti ehmatavalt. "See, kui inimesed saalist lahkuvad, ei ehmata mind. Pigem mul on hea meel, et kui nad tunnevad, et nad tahavad ära minna, siis nad kasutavad seda võimalust. Aga eks see ka näitab, et ilmselt siis ikkagi juhtus midagi nende sees. Et see ei ole ilmtingimata halb asi, ma ei aja seda küll eraldi taga, aga mingi teatav teravus oli seal laval kindlasti olemas," ütles Saaremäel usutluses veel.