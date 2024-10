Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui keegi peaks arvama, et maakoolis on elu igav ning sealsed õpilased peale õppimise muud ei teegi, siis Koeru keskkooli 9. klassi õpilane Lilith Lilletai on ehe näide sellest, kui tegus, ettevõtlik ja särav saab üks maakooli õpilane olla. Hea eeskujuna võtab ta täna selle eest Väätsa põhikooli saalis vastu Helmi Tohvelmani nimelise Järvamaa eduka maakooliõpilase preemia. Lilith Lilletai (15) ütles, et talle tuli austav tiitel ootamatult. «Ma teadsin, et klassijuhataja Siret Pärtel mind sellele preemiale nomineeris. Ma ei lootnud aga midagi, sest arvasin, et kindlasti on minust tegusamaid ja tublimaid õpilasi, kes on palju rohkem silma jäänud. Alati saab ju paremini,» lausus ta.

* Õpetajate päeva tähistati Eestis eelmisel nädalal, Türi valla haridustöötajad said üheskoos tähistamiseks kokku aga teisipäeva õhtul Türi kultuurikeskuses ning pidulikul sündmusel selgusid ka tänavused hariduspreemiate laureaadid. «Teie töö pole olnud kunagi lihtne, ent see on ääretult oluline. Viimase aasta jooksul on valla haridusmaastikul toimunud mitmeid muutusi, mis pole kellelegi lihtsad olnud. Kuid just teie olete need, kes on sel keerulisel ajal hoidnud stabiilsust ning säästnud lapsi. Aitäh, et hoolite, et olete tugevad ka siis, kui väljakutsed on suured,» rääkis vallavanem Sulo Särkinen oma tervituskõnes.