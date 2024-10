Rakvere Teater toob Paidesse August Gailiti lavastuse

Rakvere Teatri „Karge meri” viib maailmast eraldatud saarele, kalurite ja hülgeküttide hulka, karmidesse oludesse, kus rõõme pole palju. Õnn on see, kui pastor kirikus liig pikalt ei kõnele. Õnn on see, kui Toora Jookus oma sumplaevaga saabub ja äri lahti läheb. Matt Ruhve teab, et hülgeküti elu pole Issanda silmis just kõige kallim vahetuskaup, aga igatsus ajab mehe mandrile naise järele. Teinekord on armastus tugevam kui tarkus ja tavad. Ka nooruke Eerik Lamm teab, et hülgeküti naine peab olema tugevam kui surm, kuid ometi unistab ta haprast pastoritütrest – ehk küll hülgeküti armastus saab kuuluda vaid naisele, kes tema loitsule väe annab. Seda kõike vaatab pealt meri oma kargete silmadega.