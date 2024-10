Eesti autoralli tulevikulootus Romet Jürgenson debüteerib Saaremaal Rally2 autoga

„Esiteks olen väga tänulik oma toetajatele, et me saame sel aastal Rally2 auto ära proovida ja teha seda omale ikkagi piisavalt tuttaval rallil. See on hea võimalus Rally2 auto kiirusest aru saada, sest järgmine aasta ootab meid WRC2 ees ja siis on sinna lihtsam peale minna. See, et seda teha Eesti meeskonna alt koostöös RedGrey ja LightGrey meeskondadega tundus loogiline. LightGrey on noorte meeskond, mille all Saaremaa sõitmas ka Joosep Ralf ja Aleks. Tegime kaks päeva testi, millest esimene oli mandril ja kuivades oludes. Päeva lõpuks sain väga okei tunde kätte, kuigi aega läks omajagu, et Rally2 auto hooga ära harjuda. Teise testi tegime Saaremaal, kuid ilmaolud olid keerulised ja head tunnet ei saanud. Tuleb äge võistlus ja ootan seda juba väga,“ sõnas Jürgenson Rally2 debüüdi eel.