Eistvere kasvuhoone muutus üheks õhtuks kohvikuks

Piirsoo rääkis, et pakkumise tulla kasvuhoonesse toitlustama, tegi talle öösöömingute eestvedaja Kristina Gudinas. "Tema viiski mind Eistvere aiandi pererahvaga kokku. Ma küll teadsin neid varem, kuid me polnud kohtunud ega koostööd teinud," rääkis ta.

Kuna Piirsoo tegeleb niikuinii peotoitlustusega ja on harjunud erinevates kohtades oma koduköögi hõrgutisi pakkuma, ei löönud teadmine, et külalisi tuleb kostitada kasvuhoones, teda sugugi verest välja. "Pigem oli see põnev ja innustas olukorrale loovalt lähenema," rääkis ta. "Sellest saigi siiani kõige ekstreemsem koht, kus olen oma toitlustusteenust pakkunud."