Tasuta lõunad on siiski olemas Kuidas kõlaks 2 eurot guljaši ja rikkaliku salativaliku või hoopis veiselihaga oasupi eest

Baltic Restaurants Estonia turundusjuht Tiiu Endrikson ütles, et Koeru Keskkooli külastas igapäevaselt ca 10 lapsevanemat. „Lapsevanemate tagasiside on olnud väga positiivne. Kõige enam on saanud tähelepanu rikkalik salativalik,” lisas ta.

Endrikson sõnas, et nende iga aastasest rahulolu uuringust tuleb välja, et laste lemmiktoiduks on olnud viimastel aastatel vankumatult pastaroad. „Selle nädala õpilaste lemmiktoit on guljašš. Suppidest on sel nädalal põnevust pakkunud veiseliha oasupp,” tõi ta välja. „Puhvetis on hitt tooteks aga meie tublide kokkade poolt kohapeal valmistatud pannkoogid.”