Juba homme Legendaarne Paide ööklubi kuulutas välja järjekordse hüvastijätupeo

1999. aastal said järvakad positiivse uudise- oma uksed avab ööklubi Ekvaator. Sama nime all tuntud klubi tegutses Tallinna tänaval 2014. aastani ning siis muudeti nimi Bucket Baariks.

Nagu ikka- iga pidu saab ükskord läbi. Nüüd on järg jõudnud Järvamaa vanima ööklubini. Klubi omanik Annikky Sal-al-Saller sõnas Järva Teatajale, et ega sulgemisel suuri tagamaid polegi. "Arvan, et igal asjal on oma aeg. Aitab nüüd küll! See etapp on elus nüüd läbitud," sõnas ta.