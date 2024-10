Paide kesklinna kohvik teatas kinnipanekust

Kohvikupidaja Kaido Lepik ütles, et kohviku sulgemise peapõhjus ei ole midagi muud kui majandussurutis. "Kui inimestelt ikkagi võetakse maksudega raha ära ja tooraine hinnad tõusevad, siis ma ei saa lihtsalt soovitud odavat toiduhinda pakkuda," nentis ta. "Äri mõte ei ole kuidagi ots otsaga kokku tulla või miinuseid klattida. Tegutsetakse ikkagi selleks, et saaks ka kasumit. Kui see ei toimi ja jäävad vaid palgakulud ja maksukulud, siis on asi omadega väga kraavis."

Lepik lisas, et tegelikult magas ta kohviku sulgemise õige momendi maha ja miinus on tekkinud üsna suur. "Elasin unistuses, et saame probleemidest üle ja iga järgnev üritus või kuu toob uue tõusu," põhjendas ta. "Kahjuks iga järgnev kuu läks aina hullemaks. Osad ütlevad, et see juhtus töötajate tõttu, osad seetõttu, et ma tegelen liiga paljude asjadega. Seega, võtan sihiks edaspidi teha asju personaalselt ja keskenduda ühele asjale."