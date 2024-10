Rekordiline kulla hind tõi ka Eestisse müügibuumi

Ljubov-Luule Emmari sõnul on kulla hind tõusnud maailmaturul aastaga üle 40 protsendi 2650 dollarini untsi kohta ning ka Eestis on kokkuostuhinnad vastavalt kasvanud. „Eestlased on kulla kõrgest hinnast täiesti teadlikud ning näiteks augustis toodi esindustesse kokku müüki 5,6 kilo kulda, mis on neli korda rohkem kui mullu samal ajal. Septembri e-esmaspäeval osteti aga ühe päevaga ligi kilo kulda. Kulla kokkuostuhind on esindustes kasvanud mullu sügisest 28 eurolt 42 euroni grammi eest tänavu,“ rääkis Emmar.