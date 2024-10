Maapood. Pilt on illustratiivne.

Politsei sai teate, et 9. oktoobril täpselt teadmata ajal on Türi vallas Särevere alevikus aknaklaasi lõhkumise teel sisse tungitud kauplusesse ja varastatud alkoholi. Vargusega tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud on selgitamisel.