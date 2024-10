Paide teater toob lavale väikelinna inimese ja kohaliku poliitika

Kui näitleja ning lavastaja Tarmo Tagamets mõni aeg tagasi Paide meeskoori proovi sisse astus, käis lauljate seast läbi kahin – Esna konstaabel Varik! Vaevalt et keegi päriselt juurdlema hakkas, mis juhtunud on, et politsei kooriproovi niimoodi segab, sest Varik eksisteerib ju ainult kunagises armastatud telesarjas «Naabriplika».