Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Mini-Rimi sulgeb ajutiselt oma uksed. Kauplus on praegu viimaseid päevi avatud, mistõttu on ka lettidel kaupa tavapärasest vähem. Rimi kommunikatsioonijuht Teet Koljal selgitas, et investeeringud kaupluste uuendamisse ja energiaefektiivsuse parandamisse on Rimi üks prioriteete ja Paide kaupluse uuendamine on järgmine samm ettevõtte järjepidevas töös, et tõsta klientide rahulolu kogu Eestis.