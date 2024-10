Järvamaa ekspert Mida rohkem inimesi suudab kriisiolukordades tegutseda, seda rohkem on võimalik päästa elusid

Seetõttu on päästeamet viimastel aastatel elanikkonna kriisikoolitamisele suurt rõhku pannud. Hädaolukorraks valmistumise koolituse on läbinud enam kui 33 000 inimest, kodunõustamisi nii korteriühistutes kui ka eramajades on tehtud pea 900 leibkonnale ning avalike ürituste käigus on päästeamet jaganud oma teadmisi ning kogemusi ca 70 000 inimesele.