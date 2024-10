Saaremaa rallit juhivad avapäeva järel Romet Jürgenson ja Siim Oja

EMV4 klassis lähevad laupäevale liidrina vastu Jaspar Vaher / Sander Pruul (Ford Fiesta Rally4), kelle edu Mark-Egert Tiits / Jakko Viilo ees on 4,4 ja Joosep Planken / Taavi Lassmann ees 7,8 sekundit. Samad Ford Fiesta Rally4 võistlusautodega sõitvad võistluspaarid moodustavad reede järel ka Estonian Junior Challenge sarja esikolmiku.

EMV5 arvestuse reedese võistluspäeva kiireimad olid Urmo Aava / Janno Siitan (Subaru Impreza STi N11), kelle edu on laupäeva eel lõunanaabrite Kalvis Blums / Raimonds Zeiluks (Mitsubishi Lancer Evo VI) ees 9,8 ja leedukate Vaidotas Paškevicius / Marius Kairys (Mitsubishi Lancer Evo IX) ees 26 sekundit.

EMV6 klassi 27 päeva finišeerinud võistluspaarist parimad olid Robert Virves / Raigo Mõlder, kelle taltsutada on sel nädalavahetusel tagaveoline Toyota Starlet. Saarlaste edu on reede järel Karl Jalakas / Janek Kundrats (BMW M3 E46 Comapct) ees 12,8 ja Taavi Niinemets / Esko Allika (BMW M3 E36) ees 16,5 sekundit.